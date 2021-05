È proprio vero che al Fürstenhof non si può mai stare tranquilli. Proprio quando Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) e Tim Saalfeld (Florian Frowein) sembravano aver trovato la felicità, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore accadrà infatti qualcosa di inaspettato che metterà a rischio il futuro dei due innamorati… Ecco dunque cosa succederà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: arriva ERIK, dark man e futuro amore di Ariane

Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim organizza il torneo di polo

I presupposti per un grande amore c’erano fin dall’inizio, ma innumerevoli ostacoli ed intrighi si sono messi di mezzo. Nell’arco di quasi un anno Tim e Franzi hanno infatti dovuto affrontare prove di ogni tipo che hanno spesso minato il loro rapporto. Alla fine, però, l’amore ha trionfato…

La scoperta degli intrighi di Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) e la successiva uscita di scena di quest’ultimo hanno infatti spianato la strada ai due protagonisti della sedicesima stagione di Tempesta d’amore, finalmente ritrovatisi dopo mesi di sofferenza. E anche sul lato professionale la situazione sta volgendo al meglio…

Se Franzi è riuscita ad ottenere la piena proprietà della Spatzl, Tim ha infatti realizzato il suo grande sogno di organizzare un torneo in grande stile nel suo neonato club di polo, torneo a cui parteciperanno anche grandi personalità di questo bellissimo sport.

Gli imprevisti, però, saranno dietro l’angolo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Franzi ha un incidente

Sapendo di essere sotto i riflettori e di giocarsi la possibilità di una carriera nel polo, Tim metterà tutte le proprie energie nel torneo, determinato a condurre la propria squadra alla vittoria ed impressionare così gli osservatori in tribuna.

Inutile dire che Franzi sarà pronta a tutto per aiutare il suo amato a realizzare il proprio sogno. E così, quando la ragazza troverà casualmente l’amuleto che il fidanzato aveva perso tempo prima, precipiterà da lui per portargli il prezioso portafortuna. Qualcosa, però, andrà storto…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Complice la fretta, infatti, la ragazza avrà un incidente e rimarrà a terra priva di sensi. E sarà allora che accadrà qualcosa di magico: grazie al suo speciale legame con lei, Tim percepirà infatti che Franzi è in pericolo e non esiterà ad abbandonare il torneo di polo per precipitarsi dalla sua amata.

Il giovane Saalfeld riuscirà ad arrivare in tempo per salvare la fidanzata? E che conseguenze ci saranno per la sua carriera? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.