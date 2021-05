Si erano promessi di essere per sempre sinceri l’uno con l’altra, promessa che però non riusciranno a mantenere. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Tim Saalfeld (Florian Frowein) finirà infatti per mentire ancora una volta a Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann). A muoverlo, però, questa volta sarà l’amore…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim vince il torneo di polo

Da quando ha messo piede al Fürstenhof, Tim ha rivelato di avere due grandi passioni: i cavalli ed il polo! Non a caso Christoph (Dieter Bach) gli ha concesso la direzione delle scuderie del Fürstenhof ed il permesso di costruire un club di polo nella speranza di convincere il figlio a restare. Un piano che effettivamente ha funzionato!

Congedato dall’esercito a causa della sua malattia (soffre fin da bambino di una febbre cronica contratta in Tailandia), il giovane Saalfeld si è infatti gettato anima e corpo in questo progetto, riuscendo persino ad organizzare un torneo di polo di richiamo internazionale. Per l’occasione, infatti, si presenterà un famosissimo allenatore dall’Inghilterra…

Determinato a fare bella figura, Tim metterà tutte le sue energie nel torneo, riuscendo ad arrivare in finale con la sua squadra. Tutto rischierà però di venire vanificato quando il ragazzo abbandonerà il campo per mettersi alla ricerca di Franzi, rimasta priva di sensi a causa di un incidente. Non tutto, però, sarà perduto…

Dopo aver salvato la sua amata, Saalfeld tornerà infatti in campo, riuscendo a condurre la propria squadra alla vittoria! Un’impresa che lascerà a bocca aperta non solo il pubblico…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Franzi scopre che Tim ha un’offerta in Inghilterra

Impressionato dal talento di Tim, l’allenatore inglese chiederà infatti a quest’ultimo un incontro privato, durante il quale gli farà una proposta incredibile: entrare a far parte della sua squadra! Per Saalfeld si tratterà della realizzazione di un sogno che insegue da tutta la vita, ma ciononostante deciderà di rifiutare. Il motivo? Franzi!

L’offerta di lavoro prevederà infatti un trasferimento a Londra e il ragazzo non se la sentirà di obbligare la sua amata a lasciare tutto per seguirlo, né tantomeno sarà disposto a stare lontano da lei. Ben consapevole che la Krummbiegl non gli permetterebbe mai di fare un singolo sacrificio per amor suo, però, Saalfeld preferirà nasconderle di aver ottenuto il lavoro. Peccato che la verità trovi sempre un modo per venire fuori…

A Franzi basterà infatti parlare brevemente con l’allenatore per capire che Tim le ha mentito. E a quel punto la ragazza prenderà una decisione sofferta… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

