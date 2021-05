Gli ha già rovinato la vita portandogli via la donna che ama e distruggendo la sua famiglia. Ora, però, la storia potrebbe ripetersi! A mesi di distanza dalla sua storia con Eva (Uta Kargel), nella prossima stagione di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) si avvicinerà infatti alla nuova donna al fianco di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané): Cornelia Holle (Deborah Müller).

Le conseguenze? Saranno imprevedibili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert e Cornelia diventano una coppia

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda in Italia Robert è single e sembra allergico all’idea di iniziare con una donna rapporti che prevedano un coinvolgimento emotivo. Ben presto, però, le cose cambieranno…

Con il passare del tempo, infatti, la ferita causata dalla perdita di Eva e del piccolo Emilio inizierà a rimarginarsi, permettendo all’uomo di ricominciare a sperare nell’amore. E sarà proprio allora che Saalfeld si renderà conto di aver sempre avuto davanti agli occhi la persona che gli fa battere il cuore: Cornelia!

Dopo qualche inevitabile tira e molla, Saalfeld e la Holle diventeranno dunque una coppia apparentemente affiatatissima, tanto che il loro rapporto non verrà intaccato nemmeno quando il figlio della donna – Benni – rifiuterà accettare che la madre abbia una nuova relazione. Come spesso accade, però, i problemi sono dietro l’angolo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph e Cornelia si avvicinano

Tutto inizierà quando Cornelia aiuterà Rosalie (Natalie Alison) ad organizzare un’asta di beneficienza al Fürstenhof. Per l’occasione, Christoph deciderà di mettere a disposizione un prezioso dipinto, che verrà rovinato accidentalmente proprio dalla Holle.

Mortificata, la donna si presenterà da Saalfeld per scusarsi… con conseguenze inaspettate! Lui, infatti, non solo non se la prenderà, ma scoprirà di avere una passione in comune con la bella governante: il pianoforte!

Il risultato? I due decideranno di esibirsi insieme durante l’asta di beneficienza e finiranno inevitabilmente per avvicinarsi moltissimo durante le prove. Preoccupato, Werner (Dirk Galuba) metterà in guardia Robert, che però si dirà certo della fedeltà della fidanzata.

Quando però poco dopo l’uomo vedrà delle foto che ritraggono Cornelia e Christoph insieme con un’espressione innamorata, Robert perderà il controllo: tra i due ci sarà davvero qualcosa? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni tedesche per scoprire se questo triangolo si evolverà ulteriormente… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3580-99, in onda in Germania dal 14 aprile all’11 maggio 2021)

