Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 10 a venerdì 14 maggio 2021: Licenziato da Barbara e sotto pressione per gli alimenti non versati a Clara, Alberto cerca di riottenere il suo impiego. Dopo il confronto con Iodice, Franco vorrebbe riprendere a sorvegliare Pietro Abbate. Mariella e Guido cercano di fare in modo che Bice e Cerruti si riappacifichino.

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 4 maggio 2021

Mentre una fuga di notizie fa emergere i veri piani di Ferri riguardo ai Cantieri, Franco prosegue le sue intercettazioni e scopre cose molto interessanti. Mentre Clara cerca di ricostruire la sua vita senza Alberto, quest’ultimo cade in un profondo baratro. L’inaspettata riunione tra Cerruti e Sarti porta scompiglio in casa Giordano.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Pensando di aver trovato importanti indizi sui responsabili della morte di Ernesto, Franco vorrebbe lottare per ottenere giustizia ma viene frustrato da Roberto, ormai orientato solo a portare avanti la trattativa con Abbate. Michele stenta a ritrovare la normalità del suo rapporto. Silvia continua a ricevere segnali di interesse dal cliente del Vulcano.

Il mancato accordo per la vendita dei terreni dei Cantieri complica la vita a Roberto ma anche a Pietro, costretto a fare i conti sia con il suo socio occulto e sia con Biagio. Franco continua a indagare, ma rischia di mettersi in pericolo. Bianca si comporta sgarbatamente con Irene, di ritorno da Berlino, e Giulia cerca di capirne le ragioni. Michele accetta controvoglia di fare le lezioni per il corso online, mentre Silvia – sempre più avvilita per la piega che ha preso il rapporto con lui – si sfoga con Ornella.

Ferri sembra sempre più vicino alla disfatta, intanto Pietro Abbate medita una nuova strategia. Franco si mette sulle tracce di Starace. Renato, in ansia per la situazione sentimentale di Niko, tenta di scuoterlo dal suo torpore. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.