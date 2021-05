Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 10 maggio 2021:

Alberto (Maurizio Aiello) è stato licenziato da Barbara Filangieri (Mariella Valentini) e ora, oltre ad essere turbato per la perdita del suo impiego, è anche sotto pressione per gli alimenti non versati a Clara. A questo punto, il Palladini tenta di riottenere il lavoro.

Franco Boschi (Peppe Zarbo), dopo il confronto avuto con Nicola Iodice (Giuseppe Pisacane), è intenzionato a proseguire le sue indagini su Pietro Abbate (Simon Grechi).

Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) vorrebbero che Bice (Lara Sansone) e Sasà (Cosimo Alberti) facessero pace…

