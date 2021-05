Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 28 maggio 2021:

Il recente ritorno di Marina Giordano (Nina Soldano) a Napoli riesce a dare una nuova energia a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma Lara (Chiara Conti) a quel punto si sente messa da parte…

Vittorio (Amato D’Auria) è in partenza in direzione Spagna, ma una telefonata del tutto inattesa suscita preoccupazione in Patrizio (Lorenzo Sarcinelli)…

Renato Poggi (Marzio Honorato) scopre che il drone chiesto in regalo dal piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) potrebbe essere utile anche per altri scopi…

