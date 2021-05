A Un posto al sole diventa sempre più centrale la trama dei Cantieri, vicenda che ci ha permesso peraltro di ritrovare il Franco (Peppe Zarbo) “di qualche anno fa”, ovvero quella versione del personaggio che svolgeva indagini… e che sovente rischiava di mettersi nei guai! Il problema è che stavolta il Boschi potrebbe creare problemi anche a chi gli è più vicino…

In questi giorni abbiamo visto Franco entrare e uscire dal rifugio di Pietro Abbate (Simon Grechi) alla ricerca di informazioni utili e anche per nascondere delle cimici che lo mettano in grado di ascoltare i colloqui segreti del nemico. Ci sarà però un imprevisto non da poco…

Un posto al sole spoiler: ANGELA e BIANCA in pericolo?

Presto assisteremo infatti a un diverbio tra Pietro e il suo sempre più insofferente factotum Biagio Starace (Rosario D’Angelo), con tale litigio che finirà per sfociare in una colluttazione durante la quale si romperà una lampada. E proprio per via di questa lampada rotta si noterà la cimice lasciata da Franco, contro il quale si dirigerà a quel punto la furia dei due uomini…

Per il nostro Franco Boschi sarà dunque terribile rendersi conto, mentre ascolta le intercettazioni, notare che Biagio è per strada e sta parlando con Angela (Claudia Ruffo) e Bianca (Sofia Piccirillo): le due sono in pericolo? Le anticipazioni della prossima settimana indicano che Franco si metterà immediatamente sulle tracce di Starace, temendo che moglie e figlia subiscano ripercussioni!

Quanto a Pietro Abbate, nei prossimi giorni inizieremo a capire che dietro di lui c’è anche un “socio occulto”… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

