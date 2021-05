Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 24 a venerdì 28 maggio 2021: Ferri cerca di incassare il colpo e di risollevarsi, intanto Pietro è pronto a sferrare un nuovo attacco verso di lui con la collaborazione di Alberto Palladini. Intenzionato ad allontanare Speranza in ogni modo, Vittorio vuole raggiungere Alex a Madrid; a quel punto Speranza capisce che la sua presenza sta alterando tutti gli equilibri e decide di tornare al suo paese.

Inchiodato con le spalle al muro da Abbate e da Alberto, Roberto sembra non riuscire a trovare una vita d’uscita. La sconfitta è vicina, ma Ferri non sa che qualcuno sta per giungere in suo soccorso. Triste e con il cuore spezzato, Speranza sta per partire verso casa sua.

Lara sembra intenzionata a fare il doppio gioco. Marina non si lascia contagiare dal disfattismo di Roberto e fronteggia personalmente Abbate. Nonostante sia in qualche modo intrigata dal corteggiamento di Giancarlo, Silvia cerca ancora di recuperare il rapporto con Michele.

Marina cerca di elaborare con Roberto una strategia per salvare i Cantieri, intanto Pietro continua a tessere le sue trame cercando di attrarre a sé nuovi complici. Alberto cerca ancora una volta di recuperare il suo rapporto con Clara, ma lei sembra decisa a compiere una scelta diversa. Alle prese con un problema di lavoro, Renato decide di farsi aiutare dalla persona più improbabile: Raffaele!

Il ritorno di Marina ha dato nuove energie a Roberto Ferri, che si butta di nuovo nel lavoro; Lara, però, si sente trascurata. Vittorio sta per partire per la Spagna, ma una telefonata inattesa mette in allarme Patrizio. Renato scopre che il regalo chiesto da Jimmy potrebbe rivelarsi insospettabilmente utile anche per altri scopi.

