A Un posto al sole, dopo alcune settimane di mistero e un altro po’ di tempo in cui solo noi telespettatori avevamo capito come stavano le cose, ora la verità è chiara anche a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli): Pietro Abbate (Simon Grechi) è in realtà il figlio illegittimo del suo defunto suocero Attilio Corsani e dunque sarà molto difficile che riesca a liberarsi di lui prima di essere stato completamente annientato!

Nonostante questa consapevolezza e soprattutto nonostante il fatto che i Cantieri siano ormai prossimi al definitivo collasso, Ferri tornerà presto a sperare di poter ribaltare la situazione. Ciò che lo galvanizzerà sarà il ritorno a Napoli di Marina Giordano (Nina Soldano), intenzionata a collaborare con lui per cambiare il corso del destino!

Pietro però si sta riorganizzando e, come avete notato, ha ora intenzione di reclutare come complice anche Alberto Palladini (Maurizio Aiello): nuovi problemi per Ferri, dunque? Intanto, non perdete d’occhio Lara (Chiara Conti): la donna sta per rimanere molto delusa dal rientro di Marina, sentendosi in qualche modo messa da Roberto.

Da qui partirà una nuova fase in cui la Martinelli sembrerà fare il doppio gioco con Ferri a favore di Abbate: sarà davvero così? Attenzione a questa nuova trama, perché – come già abbiamo avuto modo di segnalare – qualcuno potrebbe andare incontro ad un grave rischio…

E Franco (Peppe Zarbo) in tutto questo che ruolo avrà? Boschi negli attuali episodi di Upas ha assicurato ad Angela (Claudia Ruffo) che il bene della famiglia verrà da ora in poi messo al primo posto, ma la sensazione è che le sue siano ancora una volta promesse da marinaio!

La verità è che Franco, nonostante tutta la buona volontà, non potrà rinunciare a fare luce sulla morte dell'operaio Ernesto Gargiulo e così per lui ci saranno a breve nuove occasioni di pericolo a causa del sempre più losco Biagio Starace (Rosario D'Angelo)…

