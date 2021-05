Al momento il ritorno a Un posto al sole di Marina Giordano (Nina Soldano) non sembra aver scosso particolarmente Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che ormai pare non credere più che la situazione ai Cantieri si possa risolvere. Eppure, tempo due puntate e le cose cambieranno: Ferri inizierà ad essere “contagiato” dal fervore della Giordano e comincerà anche lui a credere che ci possa essere una via d’uscita!

In effetti, già il primo dialogo tra Abbate e Marina fa capire chiaramente come stanno le cose: l’imprenditrice non è certo tornata per veder fallire il suo obiettivo e intende fronteggiare in ogni modo l’avanzata del nemico. Sarà guerra, insomma!

E in questa guerra sta per succedere qualcosa di (quasi) inaspettato: Lara Martinelli (Chiara Conti), che ormai da mesi è una grande alleata di Roberto (tanto da averlo aiutato a suo tempo a defenestrare Marina e Fabrizio Rosato dai Cantieri), appare stanca di essere trattata con sufficienza e soprattutto di non vedere riconosciuta la sua fedeltà alla causa.

In più, il fatto che Marina sia di nuovo in città farà precipitare la situazione, perché Lara inizierà a sentirsi ulteriormente trascurata. Cosa produrrà tutto questo? I primi segnali si sono visti nelle più recenti puntate di Upas: la Martinelli ha provocato ad arte un primo avvicinamento ad Abbate e gli ha fatto intuire che lei non disdegnerebbe di passare dalla sua parte!

Occhio dunque alle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3: le anticipazioni indicano che il legame tra Lara e Pietro sembrerà crescere, tanto che lei tenterà di farsi dare da Ferri delle informazioni (proprio su richiesta di Abbate).

Insomma, la via intrapresa dal personaggio appare chiara, ma in realtà lo è davvero? Diversi fan della trasmissione stanno già pensando che, a dispetto delle apparenze, Lara stia facendo tutto questo per aiutare Ferri. Staremo a vedere, ma non dimentichiamo che ormai da un po’ circola un rumor secondo cui un personaggio coinvolto in questa storyline potrebbe a un certo punto trovarsi in una situazione di grande rischio: che si tratti proprio della bionda donna d’affari? Se è (o non è) così, presto lo scopriremo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

