A Un posto al sole, è davvero difficile vedere Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) in difficoltà sul versante lavorativo, ma stavolta pare proprio che qualcuno abbia dimostrato di essere più furbo e intuitivo di lui: parliamo ovviamente di Pietro Abbate (Simon Grechi), la cui sete di vendetta per la morte del padre Attilio Corsani è talmente forte da consentirgli di essere sempre un passo avanti a Ferri.

Nei prossimi giorni Abbate potrà contare persino su una collaborazione con Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e ciò renderà Ferri ancora più vulnerabile. Insomma, si tratta di una situazione piuttosto inedita e che al momento sembra non vedere vie d’uscita. Ma chissà che qualcuno non torni al momento giusto…

Eh sì. Dopo diversi mesi di assenza, per la gioia dei fan di Upas sta per riaffacciarsi nella soap Marina Giordano. A tal proposito, vi ricordiamo che l’attrice Nina Soldano ha ripreso a girare il giorno di Pasquetta e quindi ora è finalmente arrivato il momento di ritrovare in video lei e il suo personaggio.

Precisamente, rivedremo Marina a partire dalla prossima settimana, ma con quale spirito la Giordano tornerà a Napoli? Le prime anticipazioni sembrano indicare che l’imprenditrice cercherà di prendere in mano la situazione per salvare i Cantieri, cosa che farà anche ritrovare un certo ottimismo a Roberto Ferri. Marina, tra l’altro, sarà subito protagonista di un faccia a faccia con Pietro Abbate: cosa si diranno i due?

In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo in anteprima che con il ritorno di Marina ci sarà poi modo di rivedere anche l’attore Giorgio Borghetti, anche se, secondo alcuni rumors, quello del suo Fabrizio Rosato potrebbe essere un rientro “mordi e fuggi”. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

