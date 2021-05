Un po’ di tempo fa, nelle trame di Un posto al sole ha trovato spazio una grande apprensione per la salute di Filippo Sartori: l’uomo, proprio in un momento in cui dovrebbe essere felice per la nuova gravidanza di sua moglie Serena (Miriam Candurro), è invece angustiato per via di un problema di salute potenzialmente grave e dunque dagli sviluppi imprevedibili.

Dopo aver affrontato diversi consulti medici, il Sartori ha poi preferito prendersi un po’ di pausa e così, insieme alla famiglia, ha trascorso qualche settimana in Germania, all’insegna della distensione.

Nelle più recenti puntate di Upas, Filippo è però tornato a Napoli con Serena e Irene (Greta Putaturo) e per ora la questione della sua salute non è stata ancora affrontata. Ci sono comunque dei segnali che fanno pensare ad una prossima ripresa di questo filone narrativo.

Sui suoi account social, l’attore Massimiliano Buzzanca ha infatti pubblicato una foto con il collega Michelangelo Tommaso, accompagnata dalla frase “Pronti per nuove avventure”. Tutto lascia dunque immaginare che Filippo e il professor Igor Volpicelli avranno nuove scene insieme e che dunque i malesseri del nostro protagonista possano tornare in primo piano. Staremo a vedere…

