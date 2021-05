Questa primavera ha portato buoni risultati di audience per Un posto al sole, i cui telespettatori stanno evidentemente apprezzando le storie proposte nell’ultimo periodo dalla soap partenopea di Rai 3. A tal proposito c’è molta curiosità riguardo alle trame future di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e di Clara (Imma Pirone), ma anche per la complessa vicenda dei Cantieri che sta tenendo banco nelle recenti puntate.

Leggi anche: Un posto al sole: il 7 maggio doppia puntata! Anticipazioni e a che ora inizia

È ormai chiaro che Pietro Abbate (Simon Grechi) è figlio di Attilio Corsini, così come comincia a essere evidente anche che l’uomo ha un non meglio identificato “socio occulto”. Ma, se osservate attentamente gli attuali episodi, non si può fare a meno di notare un altro aspetto passato finora un po’ “in sordina”…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Vi sarete forse accorti che l’atteggiamento di Lara Martinelli (Chiara Conti) verso Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è cambiato parecchio nel corso del tempo, sia pure in maniera graduale: entrata in scena come una sorta di consulente d’affari senza scrupoli e all’occorrenza anche un po’ mangiauomini, la donna ha subito dimostrato una certa attrazione per Ferri ma, al tempo stesso, tutto ciò sembrava una delle tante relazioni senza troppa importanza che si vivono in “certi ambienti”.

Le puntate primaverili di Upas stanno invece mettendo in luce un interesse che appare davvero sincero da parte di Lara, la quale ora si sente più che mai coinvolta dai problemi di Roberto e cerca di consigliarlo al meglio, attraverso un comportamento dolce e attento. Che se ne stia innamorando?

Occhio dunque ai prossimi mesi, perché questa linea narrativa potrebbe andare avanti e sarà molto interessante a quel punto capire cosa succederà quando tornerà in scena Marina Giordano (ormai non mancano molte settimane per il rientro dell’attesissima Nina Soldano).

Ma le vicende di Lara saranno da seguire anche per un altro motivo, che – a quanto si mormora – potrebbe riguardare un forte elemento di rischio… Di cosa si tratterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.