Anticipazioni puntata 1164 di Una vita di sabato 1 e lunedì 3 maggio 2021: Cesareo ha il sospetto che Camino stia proseguendo di nascosto a vedere Maite di nascosto e così va dalla pittrice proprio mentre quest’ultima è in compagnia della giovane Pasamar…

Bellita sta sempre peggio. Di conseguenza Cinta intende annullare il proprio debutto e José salta nuovamente uno spettacolo senza avvertire, tanto che Esther lo rimprovera fortemente.

Dopo aver chiuso con Marcia, Felipe chiede nuovamente a Genoveva di sposarlo. E lei stavolta dice di sì!

Andrade manda Velasco a minacciare Genoveva, colpevole di non essersi troppo impegnata per sabotare il processo. La Salmeron però non appare eccessivamente intimorita…

Marcia ha ora la conferma che Santiago dice bugie e, dopo essere rientrata a casa dal tribunale, accusa il marito di essere un impostore.

