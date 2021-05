Anticipazioni puntata 1168 di Una vita di lunedì 10 e martedì 11 maggio 2021: Alla vigilia di Natale, tutti sono in procinto di trascorrere la serata con i propri cari. Israel dice a Marcia di essere davvero innamorato di lei e, nonostante tutto, la ragazza non lo allontana.

Ursula tormenta ancora Genoveva, insinuando che il padre del bambino di cui è in attesa possa non essere Felipe, ma “Santiago”.

Servante riesce a convincere Cesareo e Jacinto a cantare loro la serenata per Arantxa.

Le analisi sanciscono che Margarita ha avvelenato Bellita, che però, non sapendo come stanno le cose, chiede alla famiglia di rintracciare la sua amica per invitarla a cena. Cinta allora organizza un piano che, grazie anche all’aiuto di Liberto ed Emilio, porterà finalmente all’arresto di Margarita.

Dopo aver discusso anche con Emilio, Camino si accinge a preparare una cena a sorpresa per la famiglia e chiede scusa a Felicia.

Genoveva decide di affidare un misterioso incarico a Velasco…

