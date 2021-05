Anticipazioni puntata 1169 di Una vita di mercoledì 12 e giovedì 13 maggio 2021: Israel-Santiago Becerra ha comprato due biglietti per Cuba, mentre Marcia accetta di partire insieme a lui. Ciò per Genoveva va bene, ma la donna ricorda a Santiago che, prima di lasciare Puente Viejo, deve “occuparsi” di Ursula. Genoveva e Felipe, intanto, sono in procinto di annunciare il loro prossimo matrimonio!

Maite entra in ansia per l’eccessivo entusiasmo di Camino riguardo al loro rapporto sentimentale, tanto che chiede alla giovane Pasamar di stare molto attenta…

José Miguel, Cinta e Arantxa sperano nell’antidoto per curare Bellita.

Servante, Jacinto e Cesoreo organizzano un’esibizione di canti di Natale per fare colpo su Arantxa.

Liberto e Rosina hanno una discussione sulla gestione della loro futura galleria d’arte: il problema è che Rosina si sente trascurata a favore di Maite.

