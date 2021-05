Anticipazioni puntata 1173 di Una vita di giovedì 20 e venerdì 21 maggio 2021: Bellita migliora gradualmente, ma resta piuttosto stupita dell’assenza di Margarita. Josè Miguel comunque chiede a tutti di non dirle la verità sulla falsa amica…

Tutta Acacias resta sconvolta dalla notizia della morte di Ursula Dicenta, mentre Mendez inizia le sue indagini.

Santiago chiede a Genoveva soldi in contanti per poter andarsene e le dice di sapere di essere in realtà il padre del bambino che lei aspetta!

Camino conosce Ildefonso e tra i due sembra esserci una discreta intesa.

Liberto ha paura che i dipinti di Maite possano risultare troppo scandalosi per essere venduti in Spagna.

Servante pensa ancora di voler cambiare cognome, adottandone uno “più signorile”…

