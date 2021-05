Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 17 a sabato 22 maggio 2021: Liberto teme che i quadri di Maite possano destare scalpore all’inaugurazione della galleria, ma non si pente del suo accordo con la pittrice. Camino si presenta a casa di Maite con una valigia, decisa a partire con lei. Rosina e Liberto danno a Casilda il permesso per andare in vacanza.

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni di lunedì 10 e martedì 11 maggio 2021

Vedendo Camino pronta a lasciarsi la famiglia alle spalle pur di seguirla a Parigi, Maite acconsente a restare ad Acacias, a condizione però che la loro relazione sia soltanto amicale per il bene di entrambe; Camino insiste che facciano l’amore un’ultima volta.

Proprio quando sembrava ormai in punto di morte, Bellita inizia a migliorare e a riprendere appetito, e chiede perdono a José Miguel, Cinta e Arantxa per averli trascurati. I domestici festeggiano l’ultimo dell’anno nel pomeriggio, anziché di sera, per poter brindare tutti insieme.

Dopo aver ucciso Ursula, Santiago si infuria con Genoveva perché gli ha rifilato un assegno anziché contanti, e a causa del diverbio i due non fanno in tempo a sbarazzarsi del cadavere, che verrà in seguito rinvenuto e identificato. Quando Mendez informa del ritrovamento Felipe e Genoveva, lei si finge sconvolta.

Bellita migliora poco a poco, ma si stupisce dell’assenza dell’amica Margarita. José Miguel, temendo una ricaduta della moglie, chiede a tutti di non spiegarle ancora nulla. La notizia della morte di Ursula sconvolge il quartiere e il commissario Mendez inizia a indagare ad Acacias. Santiago chiede a Genoveva denaro in contanti per poter partire e le dice di sapere di essere il padre del bambino.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Camino conosce il suo nuovo pretendente, Ildefonso, e i due giovani sembrano andare d’accordo. Liberto non è convinto dei quadri di Maite, perché teme che siano troppo scandalosi per essere venduti in Spagna. Servante è sempre convinto a cambiare cognome e a trovarne uno più signorile.

Genoveva nega che il figlio che aspetta sia di Santiago e, trattandolo con disprezzo, gli dà i soldi che lui le chiede, imponendogli assoluto silenzio. L’uomo e Marcia comunicano la propria partenza agli amici del quartiere. Il commissario Mendez prosegue nelle indagini, ma non rivela a nessuno di avere o meno dei sospetti. Per non turbare ulteriormente Bellita, Arantxa si assume la colpa dell’assenza di Margarita.

Maite dice a Liberto di stare lavorando a un nuovo quadro (che ritrae Camino) per la mostra. La donna e Camino cercano di prendere tempo per trovare il modo di stare insieme definitivamente. Anche Jacinto vuole cambiare cognome come Servante.

Felipe chiede a Genoveva se ha a che fare con la morte di Ursula e lei nega. In quel momento, si presenta alla porta il commissario Mendez per interrogarla. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI