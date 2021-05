Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 24 a sabato 29 maggio 2021: Il commissario Mendez si presenta a casa di Genoveva per porle delle domande su Ursula. Marcia chiede a Santiago un favore che riguarda Felipe e la coppia si presenta a casa dell’avvocato. Ildefonso sorprende Camino dimostrandole di avere idee progressiste. La giovane Pasamar riceve una scatola contenente un laccio rosso; Camino sa che viene da Maite, ma alla madre dice di non sapere cosa significhi.

Liberto fa di tutto per evitare che Rosina veda i quadri di Maite prima dell’inaugurazione della galleria. Cinta riceve critiche molto positive sui giornali. Mendez riferisce a José Miguel che Margarita e Alfonso Carchano sono stati arrestati entrambi. La donna ha confessato il tentativo di avvelenamento e la coppia è in attesa della sentenza. Bellita sente la voce del commissario dalla sua camera e chiede spiegazioni a José Miguel.

Davanti alle sue insistenze, José Miguel capitola e dice a Bellita la verità su Margarita, provocandole un forte stress emotivo e fisico. Nel vedere Camino e Ildefonso ridere e scherzare insieme, Maite si ingelosisce e non riesce a nascondere all’amata il proprio astio nei confronti del suo giovane pretendente. Dopo aver speso una fortuna per far stampare pregiati biglietti da visita col nuovo cognome, Servante scopre che il suo vero cognome, Gallo, è di nobili origini.

Dopo l’estremo saluto a Ursula tenutosi in chiesa, i pochissimi partecipanti si spostano nella pensione, dove Fabiana ha organizzato un piccolo brindisi per commemorare la defunta e per salutare Marcia e Santiago, in procinto di partire per Cuba; tuttavia, proprio mentre i due si stanno congedando dagli amici, sopraggiunge il commissario Mendez che arresta Marcia per l’omicidio di Ursula Dicenta.

Marcia viene arrestata dal commissario Mendez senza che Santiago possa fare nulla per impedirlo. Decide quindi di andare da Genoveva a chiedere spiegazioni. Felipe, venuto a conoscenza dell’accaduto, si offre di assumere la difesa di Marcia e Santiago accetta.

Felipe interrompe l’interrogatorio di Marcia e annuncia a Mendez che sarà il suo avvocato. Camino, sconcertata dalla reazione di Maite riguardo alla sua relazione con Ildefonso, decide di andare a trovarla.

Camino e Maite si riappacificano e Liberto, che è entrato nell’atelier con le chiavi in suo possesso, le sorprende in un tenero abbraccio. Bellita migliora di giorno in giorno e annuncia che non sporgerà denuncia contro Margarita. Intanto, il forestiero che si aggira per Acacias, Julio, indaga sui Dominguez con Servante e Jacinto.

Santiago è disposto a tutto pur di far uscire Marcia di prigione, anche dichiararsi colpevole. La posizione della ragazza nel frattempo si aggrava perché Mendez ha una nuova prova contro di lei. Maite e Camino sono sul punto di essere scoperte da Liberto, che indaga discretamente con Lolita e Carmen su come le donne si comportino abitualmente tra loro.

Genoveva invita Velasco a casa e gli propone di assumere la difesa di Marcia. Felipe lo vede uscire dal palazzo e discute con Genoveva, che gli chiede di abbandonare il caso di Marcia.

Bellita accetta di denunciare Margarita e il marito. Intanto nel quartiere si aggira un giovane, Julio, che fa domande su Bellita e sulla sua famiglia, attirando l’attenzione di Jacinto e di Emilio. Servante e Jacinto sono determinati a fare realizzare uno stemma delle rispettive famiglie, che credono di nobili origini.

