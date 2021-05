È tempo di nascere per il piccolo Ramon “Moncho” Palacios. Dopo nove mesi di attesa, nelle future puntate italiane di Una Vita, Lolita (Rebeca Alemañy) e Antoñito (Alvaro Quintana) potranno infatti finalmente stringere tra le braccia il loro primogenito.

Il momento del parto avverrà però in maniera del tutto inaspettata, tant’è che la donna dovrà ricorrere all’aiuto dello strampalato portinaio Jacinto (Jona Garcia).

Una Vita, news: Antoñito e Lolita vengono scelti come padrini da Felipe e Genoveva

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Antoñito e Lolita verranno scelti da Felipe Álvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) come padrini e testimoni delle loro nozze.

Anche se avrà avuto più volte alcune contrazioni, Lolita deciderà di accettare l’incarico nonostante la fase avanzata della sua gravidanza, ma il nervosismo legato all’imminente nascita sarà piuttosto palpabile.

In tal senso, bisognerà dunque fare attenzione a quello che succederà proprio mentre Antoñito e la moglie si staranno per recare alle nozze, ovviamente insieme a Ramon (Juanma Navas) e Carmen (Maria Blanco). Proprio in quegli istanti, le acque di Lolita si romperanno e i Palacios non faranno nemmeno in tempo a chiamare un medico…

Una Vita, spoiler: Jacinto aiuta Lolita a partorire

Si rivelerà così provvidenziale l’arrivo di Jacinto, che si recherà in casa Palacios per capire per quale ragione i suoi componenti non si siano presentati nel piazzale per attendere gli sposi Felipe e Genoveva.

A quel punto, Ramon e Antoñito comunicheranno all’uomo che Lolita è entrata in travaglio e, data la sua esperienza da pastore durata per tanti anni, gli chiederanno se può aiutarla in qualche modo.

Jacinto si farà cosi coraggio e presterà i dovuti soccorsi a Lolita; per fortuna, tutto andrà per il verso giusto e, al termine di un parto non troppo difficile, Lolita e Antoñito potranno finalmente prendere in braccio il piccolo Moncho. Un momento di commozione e tenerezza che farà emergere anche una paura di Antoñito, il quale confesserà a Ramon di non sapere se riuscirà ad essere un buon padre.

Una Vita, trame: Felipe e Lolita sostituiscono i testimoni

Comunque sia, non appena si diffonderà per calle Acacias la notizia del parto di Lolita, Felipe e Genoveva saranno costretti a cambiare i propri padrini, motivo per cui la scelta ricadrà sui volontari Liberto Mendez (Jorge Pobes) e Rosina Rubio (Sandra Marchena).

Le nozze avranno così inizio, ma l'imprevisto potrebbe presto arrivare, visto che Marcia Sampaio (Trisha Fernández), grazie alla confessione del morente Andrade (Alvaro Baguena), avrà appena scoperto che Genoveva e il falso marito Santiago (Aleix Melé) sono sempre stati complici e vorrà fare il possibile per far saltare il matrimonio…

