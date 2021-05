Anticipazioni puntata 1165 di Una vita di martedì 4 e mercoledì 5 maggio 2021: Santiago fa vedere a Marcia i biglietti per Cuba, ma la Sampaio insiste: vuole assolutamente sapere chi sia lui veramente.

Mister Golden spiega a José Miguel che per lui va bene aspettare che sua moglie stia meglio. Bellita sembra intanto migliorare e, quando Margarita sta per versarle altro veleno nel tè, Emilio la vede e rimane turbato.

Servante cerca ancora di cavare il dente a Marcelina, ma l’iniziativa non ha successo.

Felipe rientra dal tribunale e appare della propria deposizione: Andrade pare avere i giorni contati.

Ursula, in convento, scrive strane lettere ai vicini, poi va in prigione da Andrade. Quest’ultimo, in cambio del suo aiuto contro Genoveva Salmeron, le dice la verità sull’identità di Santiago: l’uomo è in realtà un impostore, perché il vero marito di Marcia è morto!

