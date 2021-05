Adiós para siempre, calle Acacias. In Spagna le vicende di Una Vita si sono infatti ufficialmente concluse questo pomeriggio, dato che è andato in onda l’episodio 1483, l’ultimo della telenovela. Tra morti improvvise e finali lieti, scopriamo insieme che cosa è successo nel corso di questo imperdibile appuntamento, che arriverà da noi in Italia tra circa un anno e mezzo.

Una Vita, il finale: la morte di Genoveva

Il primo evento importante da segnalare dell’ultimo episodio è senz’altro la morte di Genoveva Salmeron (Clara Garrido): la donna, oltre a subire un avvelenamento da parte della figlia Gabriela (Lydia Pavon), ha ricevuto un colpo di pistola alla pancia dal marito Aurelio Quesada (Carlos De Austria), poco prima che quest’ultimo venisse a sua volta ucciso dal maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaría).

Dopo essersi resa conto del fatto che ormai le restavano pochi attimi di vita, la Salmeron ha quindi voluto incontrare l’ex consorte Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), al quale ha chiesto perdono (non ottenendolo!) per tutto il male che gli ha fatto fin da quando ha messo piede a calle Acacias. L’uomo ha ammesso comunque di averla anche amata.

Un epilogo decisamente amaro per Genoveva, la quale non ha capito fino in fondo che Gabriela ha avuto dal primo istante in cui l’ha incontrata l’intenzione di ucciderla. Non a caso la ragazza, dopo aver mostrato ammirazione alla madre per la sua complessità di donna malvagia e “buona” allo stesso tempo, si è poi affacciata nella cosiddetta “finestra del male”, diventando di fatto la nuova dark lady di calle Acacias (le cui gesta, data la chiusura della soap, non si vedranno mai in video).

Il vero colpo di teatro si è però verificato in seguito, quando Gabriela ha risposto al telefono e ha annunciato a Donna Cayetana che finalmente erano diventate ricche e che potevano prendere possesso della città!!!!

Una Vita, spoiler: gli altri finali

Lolita (Rebeca Alemany) ha scelto di recarsi per un certo periodo a Cabrahigo con Ramon (Juanma Navas) per raggiungere il piccolo Moncho, non scartando la possibilità di costruire un giorno una relazione con Fidel Soria (Alejandro Siguenza), un personaggio ancora inedito in Italia.

Invece i coniugi Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro) sono diventati ricchi grazie ad un biglietto della lotteria e, al termine di un viaggio di piacere, hanno deciso sia di rinnovare la loro pensione, al fine di trasformarla in un Grand Hotel, e sia di riempire tutti i loro amici di regali.

Se Bellita (Maria Gracia) ha ricevuto una medaglia al merito artistico per la sua carriera sul palco, Jacinto (Jona Garcia) è diventato sindaco del suo paese; Casilda (Marita Zafra) ha annunciato invece a Rosina (Sandra Marchena) che sarebbe rimasta al loro servizio, a differenza di quanto ipotizzato fino a qualche giorno prima (la ragazza intendeva aprire una merceria tutta sua, che avrebbe acquistato con la parte della vincita ottenuta con lo stesso biglietto della lotteria di Servante e Fabiana).

La Rubio ha poi accolto in casa Susana (Amparo Fernandez) e Armando (Antonio Lozano), che hanno proposto a lei e Liberto (Jorge Pobes) di entrare in società con loro in una compagnia di esportazione del petrolio, e la figlia Leonor (Alba Brunet), pronta a trasferirsi nuovamente lì con il marito Inigo (Xoan Forneas) e le sue tre figlie.

Al contrario Felipe (Marc Parejo) ha rinnovato il suo amore a Dori (Leonor Martin) e ha scelto di trasferirsi con lei a Ginevra, dicendo di fatto addio ad Acacias e scegliendo di raggiungere anche il figlio Tano, residente da qualche tempo nella stessa nazione. Infine, una sorte analoga è toccata a Hortensia (Amaia Lizarralde), la sorella di Rosina, e Pascual (Octavi Pujades), che hanno preso la decisione di sposarsi.

Sul finale, il canto di Bellita ha allietato tutti quanti, ripercorrendo con le immagini tutti i personaggi passati nel rione, anche se la sorpresa finale è stata vedere calle Acacias ai giorni nostri, con gli attori storici – tra cui Felipe e Lolita intenti a darsi un appuntamento al bar – prestare il volto ad altri personaggi residenti lì nel 2022 (tra i presenti Rosina, Liberto, Ramon, Jacinto, Casilda, Fabiana, Servante).

Tali immagini hanno dato modo di capire che la magia di Una Vita continuerà per sempre. Non sarà la chiusura di un appuntamento quotidiano a spegnerla! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

