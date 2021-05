Penultima settimana in compagnia di Uomini e Donne per questa stagione; l’ultima puntata, infatti, andrà in onda venerdì 28 maggio. Ma procediamo con ordine e raccontiamo ciò che è andato in onda oggi (17), che appartiene ancora alla registrazione del 9 di questo mese.

Si inizia da Mauro e Sara degli Over: i due si stanno sentendo e vedendo e lui dichiara di volerci mettere tutte le forze per conquistarla. Sara risponde che sta bene con lui, sia da un punto di vista del divertimento che del dialogo. È la volta del cavaliere Biagio, perché una donna vuole conoscerlo: si chiama Anna, fa la parrucchiera ed è rimasta colpita dalla sincerità e dal lato estetico dell’uomo, il quale decide di farla rimanere.

Si passa poi a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: la scorsa settimana a centro studio i due avevano manifestato la loro incompatibilità sia caratteriale che di abitudini, quindi hanno deciso di non continuare con la loro relazione.

Oggi i due sono ancora ospiti del programma, ma prima fa il suo ingresso in studio solo la donna, la quale racconta di aver deciso di chiudere definitivamente la relazione con Riccardo. Questa decisione Roberta l’ha presa dopo essersi confrontata alcune volte con lui e dopo aver notato nell’uomo molta indifferenza.

A questo punto si accomoda a centro studio anche il Guarnieri, il quale dichiara di aver cercato sempre dei chiarimenti con Roberta e ammette che, quando sono usciti dal programma, sapevano benissimo i loro pregi e difetti e quindi creare discussioni su difetti non è la cosa più giusta, dato che in ogni caso erano già noti.

Poi Riccardo accusa Roberta di non averlo difeso in una discussione di alcune settimane prima con Armando; in seguito si viene a sapere che proprio l’Incarnato avrebbe parlato male della redazione con Roberta e questo lei lo avrebbe rivelato a Riccardo. Ma sia Roberta che Armando smentiscono questa cosa.

In seguito Roberta dichiara di essere certa che la storia con Riccardo sia stata soltanto di testa e che in realtà lui non sarebbe stato mai coinvolto sentimentalmente. Interviene Ida Platano, l’ex del Guarnieri, dicendo di non capire come mai Riccardo, nonostante la lite della settimana scorsa con Roberta, abbia continuato a cercare la Di Padua, mentre con lei queste cose non avvenivano.

In seguito Riccardo ammette che nella sua storia con Roberta è sempre stato sincero, a differenza della donna che ha usato la loro relazione per aumentare il suo seguito sui social e quindi fare collaborazioni con le aziende. La Di Padua si difende dicendo che ciò che asserisce l’uomo corrisponde al falso, e che lei si è sempre comportata bene sia con la redazione che con lui.

Riccardo però continua a ribadire ciò che ciò che esprime è la verità, a tal punto da dichiarare che oggi non voleva nemmeno essere presente in studio e che è andato soltanto per rispetto della redazione. Come andrà a finire tutta questa vicenda? Lo sapremo sicuramente nella puntata che andrà in onda domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.