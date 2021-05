Oggi (21 maggio) ultima puntata settimanale di Uomini e Donne; scopriamo cosa è andato in onda che riguarda la registrazione del 19 di questo mese. Si inizia da Gemma e dal triangolo che la vede protagonista con Aldo ed Isabella. Aldo all’inizio aveva manifestato interesse nei riguardi di Gemma, ma quest’ultima provava solo amicizia; poi con il tempo, una volta capito che il cavaliere si era interessato ad Isabella, si è resa conto di iniziare a provare qualcosa in più ma a quel punto Aldo si è tirato indietro sia con Gemma che con Isabella, che a sua volta aveva scelto di non continuare con l’uomo.

Vediamo oggi uno sfogo di Gemma, la quale si scaglia contro l’opinionista Tina perché nell’ultima sfilata andata in onda si era espressa in modo molto critico con lei. Gemma entra in studio e subito inizia una discussione con Isabella. Quest’ultima viene accusata dalla Galgani di essere una persona estremamente razionale e che non riesce a vivere le cose con passionalità, poi Gemma continua a criticarla sostenendo che lei si sia tolta dalla conoscenza con Aldo per questione di convenienza. Isabella però si difende dicendo di aver fatto ciò per educazione, perché non vuole mettersi in mezzo ad altre situazioni.

Gemma le risponde sostenendo che in realtà il programma prevede che ci possano essere più conoscenze nello stesso momento e che quindi se ha deciso di non conoscere più Aldo è perché forse non era così interessata al cavaliere. Isabella, dal canto suo, è certa che non si possa provare un sentimento con una sola uscita e che Gemma giunti a questo punto può continuare a pensare ciò che vuole, anche perché arriva a fare discorsi sempre identici a se stessi.

In seguito la bionda dama di Torino si rivolge al cavaliere Aldo sostenendo di essere stata usata per questioni di visibilità. Ma, stando a Tina, Aldo è sempre stato sincero e quindi non si tratterebbe in realtà di un rapporto per convenienza. Interviene Aldo facendo una sorta di riassunto della sua conoscenza con Gemma, dicendo che ad un certo punto ha notato in lei incoerenza, perché ha manifestato interesse per lui solo quando stava iniziando a frequentare Isabella. Quest’ultima prende la parola sostenendo che la crisi tra Gemma ed Aldo sia nata da quando lei stessa ha deciso di non continuare con lui e ha lasciato un vuoto tra i due.

Aldo, per far capire meglio la sua verità, sostiene che negli ultimi giorni avrebbe provato a contattare Gemma con simpatia, ma avrebbe trovato un muro e quindi questo fa capire che lei non sarebbe mai stata veramente interessata, perché in altri momenti Gemma si sarebbe buttata a capofitto anche di fronte a dei rifiuti. A tutto ciò non crede Gianni, il quale è certo che l’uomo ha sempre finto sia con Gemma che con Isabella.

È il turno poi di Sara e Mauro, i due hanno iniziato ad uscire e dichiarano di continuare a vedersi, si divertono molto insieme e stanno sempre meglio, anche se lei continua a chiedergli del tempo dopo la delusione avuta dalla relazione con Biagio. Come andrà a finire? Lo sapremo presto. Uomini e Donne per oggi termina qui, appuntamento a lunedì 24 maggio alle 14.45 su Canale 5 con la scelta del tronista Giacomo.

