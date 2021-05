Continuano i dissidi tra Gemma e Isabella. Durante l’ultima registrazione di Uomini e donne, la dama piemontese ha nuovamente punzecchiato la Ricci, che da un po’ di tempo a questa parte ha insidiato alla Galgani il ruolo di protagonista all’interno del programma.

A centro studio la Galgani discute nuovamente con Aldo riguardo alla fine della loro relazione. La donna non accetta che il cavaliere l’abbia lasciata per Isabella, ritenuta da lei fredda e calcolatrice. Aldo smentirà celermente le ipotesi della piemontese, ammettendo di aver chiuso la storia perché vedeva Gemma poco interessata dato che in precedenza era stata proprio la donna a rifiutarlo senza pensarci due volte.

In sostegno di Gemma interverrà l’opinionista Gianni Sperti, che attaccherà Aldo prendendo le difese della Galgani. Al fianco del cavaliere si schiererà invece Tina Cipollari, la quale non si lascerà scappare l’occasione di poter attaccare la sua acerrima nemica.

Nella baraonda generale, Gemma cercherà ancora una volta di ingraziarsi il pubblico, cercando di dimostrare di essere vittima della situazione anche in questa vicenda. E alla fine Isabella, sentitasi presa in causa dalle parole della dama torinese, interverrà educatamente senza arrivare allo scontro con Gemma e dichiarando di essere un livello sopra la sua bionda rivale.

