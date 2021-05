Ieri a Uomini e donne abbiamo assistito alla scelta di Massimiliano, che, rispettando i pronostici della vigilia, ha deciso di uscire insieme a Vanessa. Diversa la situazione del trono di Giacomo Czerny, ancora parecchio indeciso tra Carolina e Martina.

Giacomo ha deciso di viversi un’ultima esterna sia con Carolina che con Martina, in modo da poter valutare al meglio le esperienza vissute con l’una e con l’altra. Insieme a Carolina trascorre una piacevole serata a lume di candela durante la quale la donna gli rivela di essere pronta anche per un no, avendo vissuto con lui una storia intensa che, comunque vada, ricorderà con il sorriso sulle labbra.

L’esterna con Martina è del tutto diversa visto che la donna gli ha dedicato un video in cui cerca di fargli capire quanto lui sia importante per lei. La corteggiatrice ammetterà di essere completante persa di lui e che è pronta a donargli senza indugio le chiavi del suo cuore. Giacomo apprezzerà molto il gesto e le parole di Martina, lasciandosi andare a un lungo e sentito abbraccio.

In trasmissione, il tronista si dirà ancora molto titubante sulle due donne, chiedendo a Maria di poter fare un’ultima e decisiva esterna con entrambe le ragazze. La richiesta, accolta senza problemi dalla De Filippi, lascia intendere che la prossima settimana si registrerà l’esterna di Giacomo.

