Dopo due settimane di assenza, Armando è tornato finalmente a Uomini e donne. Per lui entrano in studio le tre donne con le quali si sta conoscendo. Con Patty scopriremo che c’è stato un bacio passionale che l’Incarnato avrebbe voluto tenere nascosto (per potersi vedere tranquillamente anche con le altre due pretendenti).

Tale comportamento non sta bene alla donna, la quale rivela in studio le vere intenzioni di Armando, che ne sarà inviperito. L’uomo a quel punto farà di tutto per far passare per bugiarda la donna, onde evitare che potesse mettere in dubbio la propria versione dei fatti. Nel dibattito interverrà anche Ida, la quale farà presente che, anche durante la sua frequentazione con Armando, quest’ultimo aveva chiesto di non parlare mai del bacio che c’era stato tra loro.

A questo punto Maria De Filippi chiederà spiegazioni ad Armando, facendo capire di aver creduto alla versione di Patty e non a quella sua. Dopo diversi minuti, l’Incarnato ammetterà come stanno le cose, affermando anche che oltre al bacio c’è stato anche altro.

La De Filippi farà quindi notare al cavaliere che il suo non è un comportamento corretto e che tali bugie prima o poi potrebbero avere delle gravi conseguenze. A questo punto, Jessica deciderà di interrompere la frequentazione, mentre Pamela al contrario proseguirà la conoscenza (ricevendo duri attacchi da parte di Gianni, che però non le faranno cambiare idea a riguardo).

