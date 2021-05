C’è grande fermento tra il pubblico per l’ultima puntata di Uomini e Donne, che oggi, dopo nove mesi passati a fare compagnia agli italiani durante i loro pomeriggi, saluterà i propri telespettatori con una puntata decisamente diversa dalle altre.

Se il trono classico si è concluso già svariati giorni fa, il trono over continua a regalare colpi di scena con Gemma che nelle ultime registrazioni del programma ha dato vita a una faida con la sua rivale Isabella Ricci, la quale non ha mai perso occasione per punzecchiare la dama piemontese. Un dualismo che ha decisamente riacceso l’interesse del pubblico per il programma e che sicuramente verrà riproposto anche nella nuova stagione televisiva.

È lecito aspettarsi un finale degno della stagione che si accinge a terminare, in cui non è mancato il giusto brio che ha reso questa edizione di Uomini e Donne particolarmente frizzante. Alcune anticipazioni rivelano che il programma di Maria De Filippi potrebbe congedarsi dal pubblico di Canale 5 con una sfilata, che nel corso dell’anno hanno visto sfilare a colpi di outfit modelli e modelle improvvisate.

A congedarsi non solo la padrona di casa ma anche i due storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali, nel corso dell’anno, non hanno lesinato critiche verso dame e cavalieri. Uomini e Donne rinnova quindi l’appuntamento al prossimo settembre, stessa ora e stessa rete. Buone vacanze!

