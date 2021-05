Uomini e Donne è ormai vicino al suo epilogo stagionale. Nelle ultime puntate prima dello stop estivo non mancheranno però alcuni colpi di scena degni di nota ed è dunque giunto il momento di assistere al definitivo confronto tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarneri, che, nelle ultime registrazioni, avevano manifestato un inquietante malcontento riguardo la loro relazione.

Sta quindi per andare in scena un acceso litigio tra i due, con il Guarneri che accuserà la sua ormai ex compagna di avergli chiesto di fingere di avere una relazione solamente per poter essere ancora ospitati nel programma. La Di Padua non saprà come rispondere alle accuse del cavaliere, che le farà presente come – grazie alle numerose ospitate nel salotto di Canale 5 – ci sia stata la possibilità di mettere in piedi un redditizio lavoro basato sulla sponsorizzazione di prodotti su Instagram.

Riccardo sarà un vero fiume in piena e avrà da ridire anche su Armando, accusandolo di aver parlato molto male della redazione con Roberta. In studio ci sarà insomma un vero e proprio far west: l’Incarnato non prenderà affatto bene le illazioni di Riccardo, che dal suo canto non sembrerà rimangiarsi le accuse.

Sarà solo grazie ad alcuni impavidi cavalieri se si eviterà una violenta rissa tra Armando e Riccardo, i quali a un certo punto perderanno letteralmente le staffe, promettendosi di suonarsele lontano da occhi indiscreti.

Scongiurato il duello in studio, Roberta comunicherà la fine definitiva della storia con Riccardo, che contestualmente lascerà per sempre il programma.