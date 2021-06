Al via da stasera in prima serata su Rai 3 Atlantic Crossing, una miniserie evento in tre puntate basata sulla vicenda storica della principessa ereditaria Marta di Svezia, divenuta una rifugiata di guerra alla Casa Bianca dopo che i nazisti invasero la Norvegia nel 1940.

Si tratta di un acclamato dramma storico creato da Alexander Eik e ambientato in Norvegia durante la seconda guerra mondiale. Al centro della narrazione c’è la fuga della principessa Martha (Sofia Helin) insieme ai suoi tre figli verso gli Stati Uniti, dopo che la Germania nazista ha prepotentemente occupato il Paese.

Un anno prima la principessa e suo marito, il principe ereditario Olav (Tobias Santelmann), durante un tour in America avevano fatto amicizia con il presidente Franklin Roosevelt (Kyle MacLachlan) e la first lady Eleanor (Harriet Samson Harris). Martha, malgrado la sua iniziale resistenza nell’essere coinvolta nella geopolitica, proverà ad ogni modo a convincere il presidente degli Stati Uniti a salvare l’Europa dall’orrore nazista.

Grazie al suo scenario lussureggiante e a una narrazione coinvolgente e affascinante, Atlantic Crossing è stata acclamata in tutto il mondo da pubblico e critica; quest’ultima ha lodato la caratterizzazione dei vari personaggi, il cast talentuoso e i bravissimi creatori che – ispirandosi ad eventi realmente accaduti durante l’avvento della seconda guerra mondiale – sono riusciti a raccontare cinque anni di storia in sole tre spettacolari puntate.

