Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 24 giugno 2021:

Flo (Katrina Bowden) capisce l’entità del sentimento di Shauna (Denise Richards) per Ridge (Thorsten Kaye): la madre ha messo davanti alla sua felicità la salvaguardia del matrimonio dell’uomo che ama.

Quinn (Rena Sofer) non si scusa per quanto fatto e, anzi, spinge Ridge a liquidare Brooke (Katherine Kelly Lang) per cercare una donna che lo ami davvero.

Brooke si appella al marito, che tuttavia decide che tra loro è finita!

