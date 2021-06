Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 26 giugno 2021:

Per Brooke (Katherine Kelly Lang) e Quinn (Rena Sofer) è il momento dello scontro!

Ridge (Thorsten Kaye) vuole partire con Shauna (Denise Richards), deciso a dimenticare Brooke che non sembra in grado di cambiare. Ma la Fulton non vuole essere usata come “chiodo scaccia chiodo”, temendo che finirebbe per soffrire troppo.

Bill (Don Diamont) cerca di scusarsi con Katie (Heather Tom), la quale tuttavia non sembra in grado di credere più alle sue promesse, visto che poi lui puntualmente le delude!

