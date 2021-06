Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 6 a sabato 12 giugno 2021: Nello sconcerto generale, Thomas liquida Zoe all’altare per sposare Hope, coronando così il sogno di Douglas di diventare, tutti insieme, una vera famiglia. Ma si intuisce che si tratta di un piano ben ordito da Hope per smascherare l’ossessione di Thomas per lei.

Ridge, disperato, chiede scusa a Brooke per le loro incomprensioni causate da Thomas. Steffy è d’accordo con Hope e tutti, persino Zoe, voltano le spalle a Thomas. Liam gli dice anche che il bambino crescerà con loro e con Beth. Anche Douglas confessa al padre che è più felice con loro. Thomas se ne va in lacrime, solo e distrutto. Tutti gli invitati, sconvolti dall’accaduto, stanno tentando di rintracciare Thomas che è sparito.

Brooke è felice dell’epilogo e confessa alla figlia la preoccupazione che ha provato vedendola vestita da sposa, pronta a sposare Thomas. Ridge chiede scusa a Brooke per tutti i mesi di incomprensioni a causa del figlio.

Liam, Hope e il piccolo Douglas tornano a casa felici; Liam ormai ha stabilito una grande complicità con il bambino e insieme chiedono a Hope di sposare Liam.

Bill racconta a Wyatt quello che gli ha riferito Liam riguardo a Thomas all’altare con Zoe: lui le ha dato il benservito, dopo che è apparsa Hope con Douglas, vestita da sposa. Ridge si scusa con Brooke per non averla ascoltata in merito all’ossessione di Thomas.

Mentre Ridge è sotto la doccia, Bill chiama Brooke ricordandole il bacio che si sono scambiati, ma Brooke taglia corto e chiude in fretta la telefonata.

Tra ricordi e tanto amore per la nuova famiglia, Hope e Liam si sposano in casa e Douglas celebra il loro matrimonio; unica testimone: Beth. Brooke e Ridge stanno tornando insieme, ma nel frattempo Shauna mostra a Quinn una foto scattata a Brooke e Bill mentre si baciano.

Wyatt vive con Sally, ma lei ancora non gli dice la verità sulla sua condizione e evita di incontrare la dottoressa Escobar (che ripetutamente la cerca). Mentre il rapporto tra Katie e Bill sembra scorrere tranquillamente, Bill ripensa al bacio che c’è stato tra lui e Brooke.

Katie e Brooke sono felici che tutto si sia concluso nel migliore dei modi dopo il mancato matrimonio di Thomas e Zoe. Brooke, però, nasconde un segreto: si rifiuta infatti di raccontare a Katie di aver baciato Bill. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

