Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio 2021: Quinn vince su tutti i fronti: il video del bacio tra Brooke e Bill è stato visto da tutti, mentre Katie e Ridge prendono le distanze dai loro partner. Quinn convince Ridge a raggiungere Shauna, in partenza per Las Vegas, anche se lei ignora che il suo video è diventato pubblico.

Quinn gongola per aver distrutto Brooke, vendicandosi di quando le faceva la guerra. Ridge raggiunge Shauna mentre, sulla porta, sta per partire: lei insiste di dover tornare a Las Vegas. Ridge decide di partire con lei. Bill implora sua moglie Katie di perdonarlo e di non lasciarlo.

Quinn dice a Brooke che Ridge questa volta non la perdonerà e che troverà in Shauna una donna seria che lo ama veramente. Ridge vorrebbe partire per Las Vegas con Shauna, ma lei teme che la sua storia con Brooke non sia finita e di essere solo un diversivo per lui.

Flo e Zoe parlano della complicata situazione che si è creata con Sally: Zoe dice a Flo che sta rischiando parecchio lasciando Wyatt assieme a Sally.

Sally riceve una visita della dottoressa Escobar che vorrebbe mettere fine all’inganno, ma Sally le dice che ormai è troppo tardi e che anche lei avrà dei vantaggi, perché sarà introdotta nel mondo della moda.

Steffy e Zoe parlano della malattia di Sally: Zoe è preoccupata che il trasferimento di Sally da Wyatt possa compromettere la relazione tra quest’ultimo e Flo.

Wyatt e Flo discutono della situazione di Sally: Wyatt cercherà di convincerla a tentare una cura alternativa e Flo parlerà con la dottoressa Escobar. Più tardi, Sally confessa a Wyatt che forse, se tornassero insieme, troverebbe la forza di farsi curare.

Sally lotta con tutta se stessa per riconquistare Wyatt, ma per quest’ultimo non ci sono altro che compassione e amicizia nei suoi confronti.

Flo comincia a perdere la pazienza e mal sopporta una situazione quanto meno ambigua. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

