Nelle recenti puntate di Beautiful, grazie ad un piano pensato da Hope Logan (Annika Noelle), Zoe (Kiara Barnes) ha avuto prova del fatto che Thomas Forrester (Matthew Atkinson) non fosse realmente interessato a lei. Seguendo la programmazione italiana della soap statunitense, sono dunque tante le novità che attenderanno la Buckingham nei prossimi mesi, visto che diventerà la protagonista di un triangolo amoroso…

Beautiful, trame: Zoe corteggiata da Carter

In base alle anticipazioni, si scopre infatti che dapprima Zoe verrà corteggiata dall’avvocato Carter Walton (Lawrence Saint-Victor), che aveva già mostrato un interesse per lei prima che venisse fuori tutto l’inganno di Thomas. Tra le altre cose, ovviamente, la Buckingham continuerà a lavorare alla Forrester Creations come modella di punta e sembrerà decisa ad appianare le divergenze sorte nell’ultimo periodo con Hope, ormai felicemente sposata con Liam (Scott Clifton).

Beautiful, spoiler: Delon De Metz sarà il nuovo Zende Dominguez Forrester

Un ritorno improvviso a Los Angeles sarà però destinato a creare un nuovo scossone di Zoe e metterà a rischio il suo avvicinamento a Carter. Eh sì: dopo diversi anni trascorsi a Parigi, Zende Dominguez (che ora avrà il volto dell’attore Delon De Metz), figlio adottivo di Kristen e Tony, deciderà di tornare dai suoi familiari americani e sembrerà instaurare fin da subito una certa sintonia con Zoe, la quale ricambierà questa impressione.

A causa di una serie di fraintendimenti, la Buckingham crederà però ad un certo punto che Zende non sia affatto interessato a lei e darà una possibilità anche a Carter. Insomma, il triangolo sarà presto servito ma, come spesso accade nelle produzioni rosa, verrà contraddistinto da numerosi colpi di scena…

Beautiful, news: Paris, la sorella di Zoe

In tal senso vi anticipiamo infatti che, tra non troppo tempo, Zoe si troverà a dover avere a che fare con una familiare che non vedeva da diverso tempo, ossia sua sorella Paris (Diamond White). La ragazza, giunta apparentemente in città per una breve visita, inizierà ad inserirsi pian piano nelle vicende ambientate alla Forrester Creations e finirà per indispettire la consanguinea.

Per quale motivo? Neanche a dirlo, tutto partirà dall’interesse che Paris sentirà per Zende, anche se poi la storyline prenderà tutt’altre direzioni, ragione per cui nei prossimi mesi il pubblico non si annoierà affatto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

