Nelle prossime settimane, a Beautiful, per Steffy Forrester (Jacqueline McInnes Wood) comincerà un vero e proprio calvario. Dopo essere stata investita dall’ex suocero Bill Spencer (Don Diamont), mentre era in sella sulla sua moto, la ragazza dovrà infatti affrontare una difficile convalescenza che la “costringerà” ad allontanarsi dalla sua amata Kelly. Questo farà nascere diverse problematiche nella soap statunitense…

Beautiful, trame: Hope “ostacola” il rapporto tra Kelly e Steffy

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo infatti che Steffy deciderà di affidare Kelly alle cure di Liam (Scott Clifton) e di Hope (Annika Noelle), i quali si ritroveranno così a dover gestire tre bambini, visto che avranno con sè anche Beth e Douglas (Henry Joseph Samiri). Una quotidianità decisamente affollata che piacerà alla Logan, la quale a un certo punto suggerirà di tenere per qualche giorno in più Kelly, nonostante l’accordo preso in precedenza di ridarla a Steffy.

Da un lato Liam mostrerà delle perplessità riguardo la richiesta di Hope, dall’altro quest’ultima non ci penserà due volte prima di proporre alla bambina di restare insieme a lei e al suo papà. Dato il consenso di Kelly, la bionda andrà quindi da Steffy e le comunicherà che non riavrà subito la figlia, come invece sperava. Bisognerà così fare particolare attenzione a quello che succederà in seguito…

Beautiful, spoiler: Steffy comincia a mischiare alcool e antidolorifici

Eh sì: delusa dal fatto che Kelly non abbia così tanta voglia di tornare da lei, Steffy comincerà a sviluppare una profonda (e alquanto pericolosa) sensazione di fallimento, tant’è che arriverà a mischiare alcool e antidolorifici, al fine di dimenticare quanto le starà succedendo.

Un mix letale che, nel giro di qualche settimana, porterà la nostra protagonista a perdere completamente la bussola e ad incrinare ulteriormente il suo rapporto con Hope. Tra le due, infatti, non tarderà ad accendersi nuovamente lo scontro, sopratutto quando, in un’altra occasione, la Logan si rifiuterà di “riconsegnare” Kelly alla Forrester, come invece lei le aveva espressamente chiesto!!!!

Beautiful, news: Hope non ritiene Steffy idonea per stare con Kelly

Piuttosto che riportargliela, Hope affiderà la bimba a Brooke (Katherine Kelly Lang) e si recherà da Steffy per capire se sia davvero in grado di badare alle esigenze di Kelly. Un’iniziativa alquanto particolare che farà letteralmente sbottare Steffy: quest’ultima avrà una vera e propria crisi di fronte a Finn (Tanner Novlan), il giovane medico che si è preso cura di lei dopo l’incidente.

Hope coglierà così la palla al balzo e, approfittando dello stato confusionale della sua “rivale”, farà presente a Finn che Steffy non è davvero in grado di prendersi cura di Kelly. Insomma, la situazione si farà sempre più tesa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

