Un’importantissima new entry sta per caratterizzare le puntate italiane di Beautiful: nel corso delle prossime settimane, i telespettatori di Canale 5 faranno infatti la conoscenza del dottor John “Finn” Finnegan, interpretato da Tanner Novlan. Se avete seguito in precedenza i nostri post, sapete già che il ragazzo avrà parecchio a che fare con Steffy Forrester (Jacqueline McInnes Wood), tant’è che diventerà il suo nuovo amore…

Beautiful, news: Steffy viene investita da Bill

In base a quanto riportano le anticipazioni, tutto partirà quando Bill Spencer (Don Diamont) finirà per investire inavvertitamente Steffy con la sua auto; la ragazza, che in quei precisi istanti era in sella alla sua moto, farà fatica a riprendere conoscenza, tant’è che si renderà necessario il suo ricovero in ospedale.

Da un lato Bill si sentirà estremamente in colpa per aver messo a repentaglio la vita dell’ex nuora, (e madre della nipote Kelly), dall’altra Ridge (Thorsten Kaye) non potrà fare a meno di provare risentimento per l’editore, con il quale ce l’aveva già per via di una serie di baci “inopportuni” scambiati con Brooke (Katherine Kelly Lang). Ad ogni modo, in questa storyline si inserirà presto il giovane Finn…

Beautiful, spoiler: Finn si prende cura di Steffy

Eh sì: vi anticipiamo infatti che sarà Finn, per via della sua professione di medico, a prendersi cura di Steffy. In tale maniera, l’uomo avrà parecchio occasione per stare vicino alla Forrester, con la quale stabilirà una certa sintonia negli istanti in cui comincerà a riprendersi in seguito all’incidente.

Nei prossimi mesi, proprio grazie a Finn, Steffy comincerà dunque a valutare un futuro che non preveda per forza Liam Spencer (Scott Clifton) al suo fianco, anche se prima dovrà superare diversi ostacoli alquanto drammatici. Si verrà così a creare una vera e propria relazione tra Finn e Steffy che, giocoforza, creerà delle nuove dinamiche nella soap opera statunitense.

Una Vita, trame: Liam esce dalla vita di Steffy?

Tuttavia, le ennesime interferenze di Thomas Forrester (Matthew Atkinson), ancora decisamente ossessionato da Hope Logan (Annika Noelle), rischieranno di minare il rapporto nascente tra il dottore e Steffy, motivo per cui Liam continuerà ad entrare in gioco… ma fino a quando? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

