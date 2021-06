Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy Forrester darà alla luce il suo secondogenito: un maschietto concepito con il suo attuale fidanzato, John Finnegan.

A meno di un anno dall’ingresso del giovane medico sulla scena, la coppia, per volere degli autori, sembra quindi aver bruciato le tappe: prima l’innamoramento (rapido, nel rispetto dello stile della soap degli ultimi anni), poi il tradimento da parte di lei con tanto di breve divagazione circa l’incerta paternità e, infine, il fidanzamento, dopo che Finn ha superato in modo piuttosto indolore il momento di debolezza che ha visto coinvolta la compagna con Liam Spencer. Ed ora la nascita di un figlio!

Intanto, i rumor su una possibile “parentela choc” per John Finnegan sembrano essere stati vanificati da una notizia arrivata da poco: la nascita del nuovo bimbo, nel prossimo futuro, porterà sulla scena i genitori del neo papà, sul passato del quale è stato detto per adesso veramente poco. Una nuova storyline, tuttavia, ora indagherà il background di Finn, portando in scena la sua famiglia, del tutto inedita al mondo dei Forrester e rivelata in esclusiva da Entertainment Weekly.

Si tratta di Jack e Li Finnegan, che saranno interpretati rispettivamente da Ted King e Naomi Matsuda. In Italia King è conosciuto soprattutto per la sua partecipazione al cult anni ’90 Streghe, ma non è affatto nuovo al daytime, avendo partecipato alle soap opera One Life To Live e General Hospital. L’attore ha iniziato a girare il 9 giugno e apparirà per la prima volta in video il prossimo 30 luglio.

Per quanto riguarda invece Naomi Matsuda, l’attrice ha già lavorato in una soap, ovvero Days Of Our Lives, e debutterà come Li il 2 agosto. Con il loro arrivo, i due non solo avranno modo di conoscere il loro nipotino, ma permetteranno ai telespettatori americani di scoprire qualcosa di tragico nel passato di Finn. Di cosa si tratterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

