I telespettatori italiani di Beautiful hanno imparato da un po’ di tempo a familiarizzare con Penny Escobar, l’ambigua dottoressa entrata in scena dopo l’insorgere della “malattia” di Sally Spectra. Come stiamo vedendo, il suo non è affatto un personaggio limpido, tutt’altro: il ruolo di Penny sta assumendo col tempo contorni sempre più inquietanti e arriverà perfino a mettere in pericolo la vita di un personaggio della soap…

A interpretare la dottoressa Escobar è la bellissima attrice americana Monica Ruiz. Nata in California nel 1987 da genitori di origine latina, la Ruiz fa il suo esordio nel mondo del cinema nel 2014, grazie alla pellicola About a Boy. Si ripete negli anni a seguire con The Game (2016) e The Rookie (2018). Nel 2020 avviene il debutto in una grande produzione come Beautiful, che vale la definitiva consacrazione dell’attrice negli States.

Sposata con Christopher O’Malley, la Ruiz ha due figli ed è proprietaria insieme al marito di un ristorante sulla costa est degli Stati Uniti. Appassionata di fitness, è solita condividere sui social trucchi e consigli riguardanti il benessere del corpo, ricevendo numerosi apprezzamenti dai fan americani e d’oltreoceano.

L’attrice è inoltre molto attiva nella lotta al razzismo e all’omofobia: spesso infatti ha preso parte a proteste e manifestazioni a sostegno delle minoranze, un tema che sta molto a cuore alla Ruiz e che l’ha resa ancor più popolare negli Stati Uniti d’America. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

