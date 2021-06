La vendetta di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) nei confronti di Tahsin Korludağ (Tamer Levent), l’uomo che ritiene responsabile dell’assassinio del padre, comincerà fin dalle primissime puntate di Brave and Beautiful, la nuova soap turca che verrà trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì 5 luglio alle 14.45. Il nostro protagonista si renderà infatti protagonista di un gesto che farà arrabbiare il suo più acerrimo nemico…

Brave and Beautiful, news: Cesur acquista un importantissimo terreno di Tahsin

Le anticipazioni indicano che, dopo essere ritornato dopo tanti anni a Korludağ, un paesino poco distante da Istanbul, Cesur userà un tramite per far sì che Korhan (Erkan Avcı), il figlio di Tahsin, gli venda un terreno familiare a 400.000 lire. Da un lato lo stesso Korhan considererà la mossa un buon affare, dall’altro il Tahsin andrà su tutte le furie appena scoprirà ciò che il consanguineo ha fatto perché, in quelle stesse terre, voleva far costruire un albergo che gli avrebbe garantito un certo tornaconto dal punto di vista economico.

Tahsin ordinerà dunque al figlio di fare il possibile per riottenere il terreno, ma Cesur, ben consapevole di avere arrecato un danno al nemico, si rifiuterà di procedere in tale maniera anche quando Korhan gli offrirà la cifra di 550.000 lire per poterlo riacquistare. Insomma, l’Alemdaroğlu farà scacco matto a Tahsin, ma la questione sarà tutt’altro che conclusa…

Brave and Beautiful, spoiler: Tahsin scopre che Cesur ha salvato la vita a Sühan

La storyline, già di per sé complicata, avrà infatti dei nuovi sviluppi nel momento in cui Tahsin scoprirà che è stato Cesur a salvare la vita della figlia Sühan (Tuba Büyüküstün), la quale, uscita per fare una passeggiata, non è riuscita a domare la cavalla Nazli, imbizzarrittasi dopo essere stata ferita (particolare di cui, al momento, sarà a conoscenza soltanto l’Alemdaroğlu).

Grazie a questa consapevolezza, che gli verrà raccontata da Kohran e dal genere Bülent (Serkan Altunorak), ossia il fidanzato di Sühan, Tahsin non vorrà calcare fin da subito la mano nei confronti di Cesur perché, in fondo, avrà un po’ di gratitudine nei suoi riguardi per aver salvato la figlia.

Brave and Beautiful, trame: Sühan non riesce a stare lontana da Cesur

In tal senso, vi consigliamo quindi di fare attenzione alle successive mosse di Sühan che, nonostante il suo fidanzamento con Bülent, non riuscirà a non pensare al “salvatore” Cesur: in una determinata notte, la ragazza si recherà nella sua tenuta con la scusa di vedere Nazli, che l’uomo avrà accolto lì per salvarla dalla soppressione ordinata dagli uomini di Tahsin.

Cesur e Sühan, in quella precisa sera, avranno quindi ovviamente occasione di stare insieme e l'uomo finirà per confonderla ancora di più. L'Alemdaroğlu farà infatti presente alla Korludağ di essersi accorto dell'attrazione che sente nei suoi confronti e sottolineerà che è dovuta, molto probabilmente, al fatto che lei non ha mai conosciuto un "vero uomo". Insomma, tra i due protagonisti saranno subito scintille…