Il primo incontro tra Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), i protagonisti di Brave and Beautiful, sarà tutt’altro che romantico, visto che la ragazza rischierà di morire. Vediamo dunque in che maniera prenderà il via la nuova telenovela turca, che debutterà su Canale 5 lunedì 5 luglio alle 14.45.

Brave and Beautiful, news: Cesur torna a Korludağ dopo tanti anni

Le anticipazioni indicano che, già dai primi minuti, i telespettatori assisteranno al ritorno dopo tanti anni di Cesur a Korludağ, un piccolo paesino fuori Istanbul. L’uomo aveva infatti deciso di allontanarsi dal luogo per mettere distanza tra lui e Tahsin Korludağ (Tamer Levent), l’uomo che ha da sempre ritenuto responsabile della morte del padre.

Tuttavia, prima di arrivare a destinazione, Cesur si troverà a soccorrere proprio Sühan, che non riuscirà più a domare la sua cavalla Nazli, imbizzarritosi all’improvviso senza una spiegazione plausibile. A quel punto, Cesur tenterà di avvicinarsi alla ragazza con il suo fuoristrada, ma ad un certo punto dovrà proprio saltare dal mezzo per impedirle di cadere dalla sella. Il risultato? Sühan sarà salva, ma la macchina andrà a sbattere contro un albero!!!

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur scopre che Sühan è figlia di Tahsin

Pochi minuti dopo il salvataggio, Cesur andrà però incontro ad un’amara sorpresa: vi anticipiamo infatti che alcuni uomini arriveranno sul posto per soccorrere Sühan, che si offrirà volontaria per far riparare il fuoristrada del suo “salvatore”. In ogni caso, Alemdaroğlu non vorrà ricorrere all’aiuto della ragazza appena scoprirà che è figlia di Tahsin, il suo nemico numero uno.

Da un lato Cesur non darà nessun tipo di spiegazione, dall’altro Sühan ipotizzerà subito che lo “sconosciuto” abbia un conto in sospeso con il padre, ma non potrà fare a meno di restarne affascinata, tant’è che penserà in continuazione a lui anche se ha già un fidanzato. Dì lì a poco, un nuovo evento caratterizzerà però la storyline…

Brave and Beautiful, trame: Nazli soppresso? No, ci pensa Cesur a salvarlo!

Mentre starà aspettando un amico in grado di aiutarlo a trainare il fuoristrada, Cesur si imbatterà nel cavallo Nazli e, dopo averlo osservato per bene, capirà che qualcuno lo ha ferito, ragione per la quale si è imbizzarrito mentre aveva in sella Sühan. Ovviamente, l’uomo sospetterà fin da subito che qualcuno, in realtà, ha cercato di uccidere la Korludağ, ma non resterà sorpreso dalla cosa, in virtù dei tanti nemici che Tahsin si è fatto nel corso di tanti anni.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per il momento, l'uomo terrà dunque il dubbio per sé, ma fortunatamente salverà la vita a Nazli, dato che un uomo della tenuta di Tahsin andrà a cercarlo con l'unico intento di sopprimerlo per avere messo a rischio l'incolumità di Sühan. Senza battere ciglio, Cesur dirà infatti all'estraneo che il quadrupede starà nella sua fattoria finché non si sarà ripreso e che sarà lui stesso a riportarlo a casa quando il peggio sarà passato…