Come ogni soap che si rispetti, anche la turca Brave and Beautiful, in partenza su Canale 5 lunedì 5 luglio, avrà i suoi cattivi. In particolar modo bisognerà fare attenzione a Cahide (Sezin Akbaşoğulları), la nuora di Tahsin Korludağ (Tamer Levent), l’uomo che il protagonista Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) riterrà responsabile della morte del padre.

Brave and Beautiful, news: Cahide e il matrimonio “imperfetto” con Kohran

In base a quanto riferiscono le anticipazioni, Cahide verrà presentata fin dai primi episodi come la moglie fredda, cinica e senza alcun tipo di scrupolo di Kohran Korludağ (Erkan Avcı), ovvero del figlio maggiore di Tahsin. Profondamente invidiosa della cognata Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), che è il fiore all’occhiello del suocero per come è riuscita a realizzarsi professionalmente, Cahide sarà mossa da una vera e propria ossessione: dare un erede al marito, che così diventerebbe il degno successore di Tahsin per gestire il suo grosso impero.

Proprio per via di questa sua ambizione, Cahide tenterà ad ogni costo di restare incinta, ma i suoi sforzi in tal senso non andranno a buon fine, motivo per cui stringerà un accordo controverso con Hülya (Zeynep Kızıltan), una prostituta del paesello.

Brave and Beautiful, spoiler: Cahide offre vitto e alloggio a Hülya e la convince a cederle il bambino che aspetta!

Eh sì: vi anticipiamo infatti che Hülya, a differenza di Cahide, sarà in attesa di un bambino, probabilmente figlio di uno dei suoi tanti clienti. La signora Korludağ offrirà quindi dei soldi alla prostituta per portare a termine la sua gravidanza e cederle il bambino che aspetta, ovviamente in cambio di tantissimi soldi.

Neanche a dirlo, Hülya accetterà fin da subito il patto e si sottoporrà alle analisi del sangue e ad un test di gravidanza, ovviamente presentandosi dal medico con l’identità di Cahide. Agendo in tale maniera, la meretrice otterrà una casa in cui stare e del cibo sempre a disposizione, dato che la Korludağ le prometterà che non le mancherà mai nulla né per lei e né per il bambino che porta in grembo. In questo modo, l’imbroglio sarà servito…

Brave and Beautiful, news: Cahide comunica a Kohran di essere incinta!

Nel giro di poco tempo, Cahide farà credere a Kohran di essere finalmente rimasta incinta. Da un lato l’uomo si appresterà a comunicare la lieta notizia a papà Tahsin, dall’altro l’abile dark lady dovrà ingegnarsi per fingere quelli che sono i sinonimi tipici di una gravidanza e comincerà a manipolare sottilmente il marito affinché si ribelli all’autorità del dispotico genitore.

Un intrigo vero e proprio che terrà banco per parecchio tempo nella soap turca… ma Cahide riuscirà davvero a farla franca prima che Hülya partorisca e le ceda il bambino? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.