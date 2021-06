Brave and Beautiful, serie tv Canale 5: quando esce, cast, trama, anticipazioni

Mediaset continua a puntare sulla Turchia. Dopo l’arrivo di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, che ha riportato in video la coppia formata da Can Yaman ed Ozge Gurel, e Love Is In The Air, che ha fatto conoscere al pubblico Kerem Bursin e Hande Ercel, a settembre sbarcherà su Canale 5 la serie Cesur ve Güzel, conosciuta con il titolo internazionale di Brave And Beautiful. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

Brave And Beautiful: la trama

Prodotta nel 2016 e suddivisa in 32 episodi della durata di 120 minuti, la storia ruoterà attorno alla figura di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), che ritornerà nella sua cittadina natale per vendicarsi di Tahsin Korludağ (Tamer Levent), ossia l’uomo che crede responsabile della morte di suo padre. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, Cesur comincerà a provare dei sentimenti per Sühan (Tuba Büyüküstün), ovvero la figlia del suo peggiore nemico e un imprenditrice di successo che crea profumi e prodotti in vetro.

La situazione, inizialmente tesa, porterà dunque alla scoperta di tantissimi segreti legati sia alla famiglia Alemdaroğlu e sia alla famiglia Korludağ, tant’è che Tahsin ricomincerà a considerare la figura del padre, che aveva completamente idolatrato. Non tutto, però, sarà come Cesur credeva e, come se non bastasse, la vicenda si complicherà nuovamente quando uscirà dal carcere, dopo trent’anni, Rıza Chirpiji (Yiğit Özşener), il fratello assassino di Adalet Korludağ (Nihan Büyükağaç), ovvero l’amante di Tahsin.

Insomma, dimenticate le scene altamente romantiche a cui la serialità turca ci ha abituato negli anni. La trama di Brave and Beautiful avrà dei risvolti totalmente drammatici ed andrà piuttosto ad inserirsi nel filone inaugurato lo scorso anno da Come Sorelle.

Brave and Beautiful, news: Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün, altri due bellissimi arrivano in Italia

Grazie a Brave and Beautiful, i due conosceranno altri due bellissimi attori turchi: Kıvanç Tatlıtuğ, biondo e con gli occhi di ghiaccio, e l’affascinante mora Tuba Büyüküstün. Sono loro che interpreteranno, infatti, Cesur e Sühan, i due protagonisti di questa intricata e tormentata storia d’amore.

