Se pensavate di averle perse per sempre, se vi mancavano e non potevate più farne a meno, per voi c’è una buona notizia: le casalinghe americane più amate del piccolo schermo tornano a tenervi compagnia da lunedì 28 giugno alle 8.45 su Rai 2, con ben due episodi al giorno di Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane.

Leggi anche: Il commissario Maigret, (nuova) serie tv all’orizzonte

Desperate Housewives è la geniale serie ideata da Marc Cherry che, attraverso un variegato mix di elementi vincenti come il romanticismo, il mistero, le questioni economiche, il crimine e il tradimento, narra la vita di quattro ordinarie casalinghe appartenenti alla tranquillità della periferia americana.

Donne sui generis che formano un gruppetto di amiche, ognuna delle quali rappresenta una tipologia di donna diversa: la maldestra Susan, l’esaurita Lynette, la perfettina e maniacale Bree e l’incostante e capricciosa Gabrielle, tutte con una vita apparentemente idilliaca e residenti nella bella cornice dell’immaginaria Wisteria Lane.

La serie è un perfetto connubio tra dark-comedy e soap opera, che nella prima stagione vede al centro della scena anche il mistero legato al suicidio di Mary Alice Young (interpretata da Brenda Strong), una delle casalinghe del variegato gruppetto di amiche di Wisteria Lane (la quale diventa narratrice onnisciente della serie).

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In un giorno come tanti, nella sua casa perfetta situata nella tranquilla e pittoresca periferia, Mary Alice decide di porre fine alla sua vita. Una morte inaspettata che lascia nello sconforto il marito Paul e il figlio Zach, tutti i vicini e anche le sue amiche, le quali si chiedono perché una di loro abbia fatto un gesto così avventato.

Dal suo punto di vista, Mary Alice da morta vede più di quanto abbia mai visto da viva e ha intenzione di condividere e portare alla luce tutti gli intrighi e i segreti del sobborgo americano apparentemente perfetto. Dopotutto, in questo dramma infinito che chiamiamo vita ognuno di noi ha una parte da interpretare. A qualcuno viene assegnata una parte romantica, altri interpretano quella della vittima e a pochi sono riservate le parti comiche. E poi ci sono quelli che finiscono per recitare la parte del buono, soprattutto se credono che il cattivo abiti dall’altra parte della strada.

Trasmessa in oltre 150 paesi nel mondo, Desperate Housewives – nel corso delle otto stagioni – ha fatto incetta di premi e riconoscimenti tra cui ben tre Golden Globe e ancora oggi detiene molti record tra cui quello di essere la serie con protagoniste femminili più longeva nella storia della televisione americana. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.