Doc nelle tue mani: repliche su Rai 1, ma nella seconda stagione cosa succede?

C’è grande attesa per la seconda stagione di Doc Nelle tue mani, l’amatissima fiction che narra le emozionanti vicende del dottor Andrea Fanti, personaggio che ha più che mai consacrato Luca Argentero nel cuore del grande pubblico televisivo. Le riprese continuano senza sosta e andranno avanti per tutta l’estate.

E mentre il cast sarà impegnato nella registrazione dei nuovi episodi, da giovedì 24 giugno Rai 1 ripropone in prima serata la prima stagione del medical drama italiano ispirato alla vera storia del primario Pierdante Piccioni, il quale – a seguito di un coma dovuto a un incidente stradale – ha cancellato dalla memoria gli ultimi dodici anni della sua vita.

Ovviamente vige il massimo riserbo sulla nuova trama, di cui ancora non è trapelato (quasi) nulla, ma qualche piccolo spoiler inizia a circolare in rete, come l’addio di uno dei personaggi principali che potrebbe addirittura morire a causa del Coronavirus (il Covid-19 infatti sarà uno dei temi della seconda stagione), o l’atteso arrivo nel cast della bella e brava attrice siciliana Giusy Buscemi, la quale indosserà il camice bianco per interpretare una nuova dottoressa del policlinico milanese.

Anche attraverso le varie dichiarazioni del cast alla stampa, si riesce a scoprire o captare qualche piccola anticipazione che riguarda la nuova trama. È il caso dell’intervista rilasciata a Il tempo da Beatrice Grannò, nella quale la giovane interprete della ribelle Carolina Fanti, figlia del protagonista, ha rivelato che nei nuovi episodi il suo personaggio subirà una vera e propria metamorfosi e sarà protagonista di una trama tutta da seguire:

Sono entusiasta che in questa seconda stagione il mio personaggio avrà una linea narrativa molto più forte.

Pur non svelando niente sulla nuova storyline di cui sarà protagonista, è facile ipotizzare che la giovane studentessa di medicina potrebbe essere una nuova specializzanda. Peraltro nei giorni scorsi i fan sono stati stuzzicati da una storia Instagram di Pierpaolo Spollon (interprete dello specializzando Riccardo Bonvegna), nella quale la Grannò è apparsa con il camice bianco durante le riprese della seconda stagione.