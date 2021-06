Anticipazioni prima puntata della fiction Grand Hotel, in onda mercoledì 9 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Ecco le trame dei due episodi previsti:

Leggi anche: GREY’S ANATOMY 17, anticipazioni episodio di martedì 8 giugno 2021 su Fox

GRAND HOTEL – trama episodio 1 (La fanciulla nello stagno)

Julio si reca da sua sorella, che è impiegata come governante responsabile del secondo piano al Grand Hotel di Cantaloa. Giunto là, l’uomo apprende che Cristina è sparita dopo essere stata licenziata in quanto accusata di furto. A quel punto Julio, grazie ad Andres, tenta di scoprire la verità sostituendo un aspirante cameriere e poi fingendosi persino cliente dell’hotel per poter svolgere le sue indagini. Così l’uomo conosce Alicia, figlia del defunto proprietario dell’hotel e promessa sposa di Diego.

Donna Teresa obbliga al matrimonio sua figlia Alicia perché l’hotel venga ancora diretto dal futuro genero (che lei manovra come una marionetta); Sofia e Javier, gli altri figli di Teresa, non sono però d’accordo.

Diego e Teresa hanno in comune qualcosa che riguarda la sparizione di Cristina e le indagini di Julio potrebbero così arrivare a svelare grandi segreti. Alicia scopre intanto le bugie di Julio e lui le chiede un mese per giungere alla verità!

GRAND HOTEL – trama episodio 2 (La lettera anonima)

Julio trova i vestiti della sorella, pieni di sangue, in un fornello della cucina; li fa vedere ad Alicia, la quale si accorge che sulla gonna ci sono macchie lasciate forse dalle alghe dello stagno. I due si recano sul luogo e proprio nello stagno Julio trova un bottone dorato. Alicia dice che si tratta di un bottone appartenente alle divise dei camerieri. Julio vede che manca un bottone dalla divisa di Andres, ma prima la divisa era di Pascual e gli rivolte delle domande per capire se possa essere coinvolto nella morte di Cristina.

Belen annuncia a Diego di essere incinta. Lui le chiede di abortire, ma lei non vuol saperne e così Diego la fa licenziare. Belen si sfoga con Andres, il quale, per aiutarla, dice a sua madre di essere il padre del bambino e così ottiene la riassunzione della ragazza. Sofia perde il bambino dopo essere caduta dalle scale, ma Donna Teresa ricatta il medico e di conseguenza fa credere che la gravidanza vada avanti senza problemi.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)