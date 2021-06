Anticipazioni quinta puntata della serie tv Grand Hotel – intrighi e passioni, in onda mercoledì 7 luglio 2021 in prima serata su Canale 5:

GRAND HOTEL intrighi e passioni – trama episodio 9 (L’impronta)

Julio decide di tornare all’hotel, dopo aver appreso che la sorella è morta perché assassinata. Il ragazzo lascia alla stazione una delusissima Alicia, che a quel punto decide di sposare Diego nonostante Julio non sia d’accordo.

Il detective Ayala riesce a trovare l’assassino di Cristina, mentre la famigerata lettera è ora in mano a Belen, che accelera i tempi per il matrimonio con Andres. Benjamin è l’assassino del coltello d’oro e con una scusa se ne va dall’hotel per non farsi scoprire.

GRAND HOTEL intrighi e passioni – trama episodio 1 della seconda stagione (Luci e ombre)

Julio resta al Grand Hotel per scoprire cosa sia successo ad Andres; una sera riesce a sventare un nuovo tentativo di omicidio ai danni del suo amico, ma non capisce chi è stato. Prosegue la gravidanza di Belen, ma Teresa vuole che la ragazza muoia dopo il parto e di conseguenza corrompe una levatrice per farla morire dissanguata. Andres giunge però giusto in tempo e Belen partorisce un secondo figlio.

