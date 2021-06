Sono ancora in piedi (I’m Still Standing) è il penultimo episodio della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy che Fox (canale 112 di Sky) manderà in onda martedì 22 giugno alle 21.50.

GREY’S ANATOMY 17: anticipazioni episodio Sono ancora in piedi

Meredith, che si sta ancora riprendendo dalla sua battaglia contro il Covid-19, dice ad Amelia di voler tornare al lavoro, dal momento che la Shepherd sta coprendo i suoi pazienti e anche quelli di Koracick (che nella scorsa puntata abbiamo visto partire per Boston insieme Jackson). Ma per Meredith c’è un altro dramma in arrivo…

Levi viene ammesso a una sperimentazione sui vaccini e il suo amministratore della sperimentazione è un certo dottor Mason Post, che flirta sfacciatamente con lui. Più tardi Schmitt vede Nico nel corridoio e gli dice che non è sicuro di volere un rapporto esclusivo, ma il ragazzo è totalmente innamorato di lui ed è sicuro d voler stare solo lui. Più tardi, Mason chiede a Levi di raggiungerlo a casa sua…

Amelia opera urgentemente Skyler, una venticinquenne che, dopo un incidente d’auto, è arrivata al Grey Sloan con una frattura alla testa e un’emorragia intracranica. La ragazza non si risveglia dopo l’intervento e Owen è sicuro che ormai non ci sia più nulla da fare, ma Amelia è determinata a salvarla…

In ospedale arrivare anche Gwen, una donna con insufficienza cardiaca. Miracolosamente, arriva il cuore di un donatore e la donna affronta il processo di trapianto senza segni di rigetto d’organo; tuttavia, si lamenta di forti mal di testa e disturbi alla vista, sintomi inaspettati che lasciano i dottori perplessi… fino a quando Richard e Maggie (si rendono conto di cosa succede realmente!

Luna, l’orfana che Jo sta vegliando da settimane. ha una malattia da reflusso gastroesofageo e, quando la piccola va in arresto cardiaco, la dottoressa Wilson decide di adottare la bambina.

Nuovi guai all’orizzonte per la coppia formata da Link e Amelia: mentre l’uomo è deciso a volere dei figli suoi, la Shepherd non è per niente d’accordo. Riusciranno i due a superare questo ennesimo momento all’insegna delle incomprensioni?

Per Maggie e Winston, il giorno del matrimonio si avvicina. La donna si sente un po’ insicura, ma poi si rende conto che tutte le sue paure nascono dal fatto che la sua defunta mamma non sarà con lei nel giorno più importante della sua vita.

Intanto, Meredith fatica a riprendersi dalla sua battaglia post Coronavirus! La Grey cerca di reagire per tornare al più presto tra le sue amate corsie ma è molto debole e fatica anche a sollevare i suoi figli, in più è preoccupata per la persistente nebbia cognitiva da covid. Ma grazie a Miranda Bailey, Meredith ottiene un nuovo lavoro…

