Qualcuno mi ha salvato la vita stasera (Someone Saved My Life Tonight) è il season finale della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy, nel quale vedremo Meredith tornare su una spiaggia baciata dal sole, ma questa volta non si tratta di sogno: la nostra protagonista è finalmente guarita ma, prima di arrivare a questa scena, la strada è ancora lunga e in questo episodio faremo un viaggio lungo un anno (da aprile 2020 ad aprile 2021)!

GREY’S ANATOMY 17: anticipazioni episodio Qualcuno mi ha salvato la vita stasera

Agosto 2020: Meredith inizia il suo nuovo lavoro di insegnante degli specializzandi, ruolo che prima occupava Richard Webber. La Grey decide di rivoluzionare molte cose, lasciando molto sorpresa la Bailey che non ama i cambiamenti.

Nonostante ami molto il suo nuovo lavoro, Meredith sente tanto la mancanza della sala operatoria. Ormai è da tempo che non esercita il suo lavoro di chirurgo ma l’occasione arriva con Gurlie, un’infermiera che ha contratto il COVID-19 e una pericolosa polmonite multifocale. Meredith decide di tornare in sala operatoria da sola ma durante l’intervento inizia a le vertigini e chiede una sedia a rotelle.

Nel frattempo, la piccola Luna sta migliorando e una famiglia affidataria è pronta a prendersene cura. Così Jo, in preda al panico per il fatto di perdere la sua possibilità di adottare la bambina, chiede a Link di adottarla. L’uomo accetta e lo fa senza consultare prima Amelia…

Jo vende le proprie quote del Grey Sloan Memorial Hospital (ottenute dall’ex marito Alex) per potersi permettere un avvocato che l’aiuti ad adottare Luna; con i soldi ottenuti decide di comprare il vecchio appartamento di Jackson Avery. A proposito, in questa puntata avremo modo di vedere sia Jackson che Tom in una videochiamata proprio con Jo…

Maggie e Winston hanno deciso di sposarsi con una piccola e semplice cerimonia nel giardino di Meredith. Ma, quando Richard chiede se qualcuno ha motivi per opporsi alle loro nozze, Bill e Antoinette, genitori di lui, prendono la parola per convincere i due innamorati a celebrare un vero matrimonio. Maggie sarà d’accordo?

Intanto, Teddy risulta positiva al Covid ma, dopo due settimane di quarantena senza alcun sintomi, è completamente guarita e lei e Owen riprendono la loro storia d’amore. Dopo molta sofferenza, la coppia decide di viversi senza più paure e dubbi. È la mattina di Natale, Owen trasforma il giardino Meredith in un paese delle meraviglie invernale con l’aiuto di una macchina della neve, sapendo quanto Teddy ami la neve. L’uomo si mette in ginocchio e propone alla sua donna di sposarlo…. stavolta riusciranno a convolare a nozze?

Dopo le proposte di Maggie e Wiston e Teddy e Owen, anche Link decide di chiedere alla sua Amelia di sposarlo. Ma cosa gli risponderà la Shepherd? L’amore sarà più forte di tutte le sue paure e i suoi timori?

Durante i festeggiamenti di Maggie e Winston, Meredith scopre che sono arrivati ​​i polmoni di un donatore per la paziente Gurlie, quindi insieme a Teddy si precipita al Grey Sloan per eseguire l’intervento. A fine puntata, tutto il team medico (ancora con gli abiti della cerimonia) accoglie le due dottoresse con un caloroso applauso! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.