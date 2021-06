Sono in corso le riprese del nuovo atteso period drama Hotel Portofino, una serie internazionale prodotta da Eagle Eye Drama con protagonisti tra gli altri Natasha McElhone, Rocco Fasano e Daniele Pecci.

Protagonista di questo innovativo dramma in costume dai toni thriller ambientato negli anni Venti, durante l’ascesa del fascismo, è Natascha McElhone, la star di Californication, nei panni di Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale che arriva a Portofino, nella splendida Riviera Ligure, per aprire un albergo tipicamente britannico.

Al fianco della bella ereditiera c’è l’affascinante ma pericoloso marito, Cecil (Mark Umbers) mentre l’ospite più influente e prestigioso dell’hotel è Lady Latchmere a cui presta il volto Anna Chancellor (Quattro matrimoni e un funerale). Tra gli italiani invece troviamo il giovane attore Rocco Fasano (Skam Italia) nel ruolo del ribelle antifascista Gianluca Vitali, mentre Daniele Pecci e Lorenzo Richelmy sono il conte Carlo Albani e suo figlio Roberto.

Creata e scritta da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, Hotel Portofino si presenta come un mystery drama ricco di fascino e racconta una storia corale ricca di intrigo e mistero sullo sfondo di un’Italia degli anni ’20, durante l’ascesa del fascismo di Benito Mussolini.

La serie tv, le cui riprese al momento si dividono tra Italia e Croazia, oltre che da Sky per la messa in onda italiana, è già stata acquistata dal Regno Unito (ITV / BritBox), dall’Australia (Foxtel) e dal Nord America (PBS Distribution).

Insomma, un nuovo ambizioso progetto che non solo potrà contare sulle meraviglie della Riviera Ligure ma anche su un cast internazionale di attori molto amati come il giovane Rocco Fasano, idolo dei ragazzi grazie alla teen serie fenomeno Skam Italia, sempre più proiettato verso la sua grande ascesa internazionale. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.